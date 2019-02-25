الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأكد مدرب فريق الأهلي السعودي، خورخي فوساتي قبيل مواجهة فريقه بفريق الوصل الإماراتي غداً في إياب دور الـثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بأنه يطمح للحصول على نتيجة إيجابية تمكنهم من التأهل إلى دور نصف النهائي.وقال في المؤتمر الصحفي اليوم في جدة : "قائمة اللاعبين في بطولة الدوري تختلف عن بطولة كأس زايد، وفي عالم كرة القدم هنالك عدة حقائق وتفاصيل بكرة القدم تأتي قبل الأمور الفنية على أرضية الملعب".وأضاف : "نستطيع استخدام طرق لعب مختلفة من مباراة لأخرى، ولابد أن يكون اللاعبون محترفون ولديهم تفهم وإلمام بتعليمات المدرب، وجاهزون لأي قرار، ولا أتفق مع من يؤمن بأن كرة القدم حقيقة واحدة، بل هناك عدة حقائق".بدوره وصف لاعب فريق الأهلي حسين المقهوي منافسهم فريق الوصل بـ الفريق المنظم، مشيراً إلى أن مباراة الذهاب لا علاقة لها بالإياب التي ستكون صعبة جداً، مؤكداً أن فريقه قادر على التأهل والذهاب بعيدًا في البطولة العربية".من جانبه، أكد مدرب فريق الوصل الإماراتي، ريجيكامب بأنهم متواجدون في مدينة جدة من أجل تحقيق الفوز .وقال: "الوصول إلى نصف النهائي طموح كل فريق، وبغض النظر عن النتيجة فجمهور الأهلي مثير والأجواء المحيطة باللقاء جميلة، وقد تحدثت مع اللاعبين عن ذلك، ونحن سعداء بخوض هذه المباراة المهمة"، فيما وصف لاعب الوصل كايو كانيدو المباراة بالصعبة.وقال : "هدف الفريق الوصول إلى نصف النهائي، والأهلي فريق مميز ولديه لاعبين بإمكانيات عالية واللقاء مختلف، بسبب تواجد جمهور فريق الأهلي، ونحن معتادين على عدد جماهيري أقل".// انتهى //00:47ت م0335