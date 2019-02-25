القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستعادل فريق الزمالك المصري مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى نقطتين في المركز الأخير، فيما ارتفع رصيد فريق بيترو أتليتكو الأنجولي إلى 4 نقاط في المركز الثاني.//انتهى//01:15ت م0338