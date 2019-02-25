غزة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شمال القطاع، اعتقلت شابين اقتربا من السياج ونقلتهما إلى جهة مجهولة.كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً فلسطينيًا من بلدة اليامون غرب مدينة جنين بالضفة الغربية حيث أفادت مصادر في المدينة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أمير ربيع أبو جبل أثناء تواجده على مدخل البلدة .//انتهى //01:17ت م0339