دكار 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأغلقت مكاتب التصويت في السنغال أبوابها اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وانطلقت عملية الفرز بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للسنغال.وأفادت وكالة الأنباء السنغالية بأن حوالي 6 ملايين و683 ألف و43 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 15 ألف و397 مكتب تصويت تم افتتاحها في 6919 مركز اقتراع.وأوضحت الوكالة أنه في العاصمة دكار، تم تسجيل تغيير مكان التصويت الاعتيادي بالنسبة لبعض الناخبين دون أن يعرفوا المراكز الجديدة التي يتعين أن يؤدوا فيها واجبهم الوطني، مشيرةً إلى أنه لم تسجيل أي حادثة في مختلف مناطق البلاد.وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في السنغال، إن الانتخابات جرت في جو من الهدوء والسلم والانضباط.// انتهى //02:09ت م0341