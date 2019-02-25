القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسبحث مستشار النمسا سباستيان كورتس مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ اليوم.وأكد كورتس في تصريحات عقب اللقاء، ضرورة حدوث تحول في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتًا الانتباه إلى أن الوقت ينفذ بالنسبة لبريطانيا التي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.وشدد المستشار النمساوي على أن الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس في مصلحة أحد.// انتهى //03:32ت م0343