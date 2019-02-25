الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين مخاطباً القمة العربية - الأوروبية: فلسطين قضيتنا الأولىخادم الحرمين يهنئ أمير الكويتالملـك التـقى رئيــس العـراق وسـتيفان لوفــنخادم الحرمين يبحث مع ماي ورئيس وزراء هولندا تعزيز العلاقاتنائب الملك يبعث برقية تهنئة للصباحأمير الرياض يفتتح منتدى المشروعات المستقبلية.. ويرعى مؤتمر الإصاباتأمير الرياض يشارك سفارة الكويت احتفالاتها باليوم الوطنيسعود بن نايف يستقبل سفير إيطالياأمير القصيم يرعى ختام مهرجان واحة المانعية بالمذنبأمير عسير: الأوامر الملكية امتداد للرؤية الطموحةأمير الجوف يبحث احتياجات النقل في المنطقةوزير الحرس: القطاعات العسكرية تحظى باهتمام بالغ من القيادةنائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية في الحد الجنوبيمركز الملك سلمان يستحدث مساحات صديقة لـ 120 يتيماً في اليمنمركز الملك سلمان يدعم بنية المناطق الأكثر احتياجاً بالصومالالكويت.. 58 عاماً في مسيرة البناء والتنميةقوات الشرعية تسيطر على أكبر معسكر تدريب لتنظيم القاعدةالنخعي: ماضون في إنهاء الانقلاب الحوثيالعراق يتسلم دفعة ثانية من الدواعشالسيسي يدعو للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهابإطلاق سراح 11 من المعارضة بالسودانليبيا.. صراع النفوذ ورحلة البحث عن الدولةمقتل ثلاثة من بعثة السلام في ماليقمة كيم وترمب 27 فبراير// يتبع //06:31ت م0003