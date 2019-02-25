عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين مخاطباً القمة العربية - الأوروبية: فلسطين قضيتنا الأولى
خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت
الملـك التـقى رئيــس العـراق وسـتيفان لوفــن
خادم الحرمين يبحث مع ماي ورئيس وزراء هولندا تعزيز العلاقات
نائب الملك يبعث برقية تهنئة للصباح
أمير الرياض يفتتح منتدى المشروعات المستقبلية.. ويرعى مؤتمر الإصابات
أمير الرياض يشارك سفارة الكويت احتفالاتها باليوم الوطني
سعود بن نايف يستقبل سفير إيطاليا
أمير القصيم يرعى ختام مهرجان واحة المانعية بالمذنب
أمير عسير: الأوامر الملكية امتداد للرؤية الطموحة
أمير الجوف يبحث احتياجات النقل في المنطقة
وزير الحرس: القطاعات العسكرية تحظى باهتمام بالغ من القيادة
نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي
مركز الملك سلمان يستحدث مساحات صديقة لـ 120 يتيماً في اليمن
مركز الملك سلمان يدعم بنية المناطق الأكثر احتياجاً بالصومال
الكويت.. 58 عاماً في مسيرة البناء والتنمية
قوات الشرعية تسيطر على أكبر معسكر تدريب لتنظيم القاعدة
النخعي: ماضون في إنهاء الانقلاب الحوثي
العراق يتسلم دفعة ثانية من الدواعش
السيسي يدعو للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب
إطلاق سراح 11 من المعارضة بالسودان
ليبيا.. صراع النفوذ ورحلة البحث عن الدولة
مقتل ثلاثة من بعثة السلام في مالي
قمة كيم وترمب 27 فبراير
// يتبع //
06:31ت م
0003