وفي شأن محلي آخر، كتبت صحيفة "الرياض" افتتاحيتها التي كانت بعنوان (حراك نابض): التطورات السريعة والمتلاحقة؛ والهيكلة في البُنى والأجهزة المختلفة لمفاصل الدولة، تعكس حيويّة الحراك والتغيّر الكبيرين اللذين طالا المرحلة الحالية، ووسما ملامحها بالقوّة والتجدُّد، والمُضيّ قُدُماً في رحلة التحديث والعصرنة والتنمية واقتصادات الرفاه وبناء الأوطان والإنسان.وقالت: بالأمس صدرت ثلاثة أوامر ملكية تضمّنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة في لفتة كريمة من القيادة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منتسبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن كما تضمنت الأوامر تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير وكذلك تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.ورأت أن هذا التكريم للعسكريين في الحد الجنوبي يأتي استشعاراً لقيمة جهود هذه الفئة التي تؤدي واجبها بكل كفاءة ومسؤولية وطنية ودينية ذوداً عن بلادنا وأمنها واستقرارها، أما تعيين الأمير خالد والأميرة ريما في منصبيهما الجديدين فهو امتداد لمسيرة التحديث وبث الدماء الشابّة في مختلف أجهزة الدولة وبما يعبّر عن حالة الحراك الدائب الذي لا يتوقّف ولا يقف طموحه وسقف تطلّعاته عند حدّ.وخلصت إلى القول: تأتي هذه التغيّرات وحالة الحراك النابض والنّمو على مختلف الأصعدة في ظلّ اصطخاب وحالة من اللاتوازن يعيشها العالم؛ وهو ما يؤكّد أنّ بلادنا تسير بخطى واثقة حثيثة تحمل على كاهلها هموم شعبها وأُمّتها بتوازن لافت ومثير للتقدير والإعجاب من القاصي قبل الداني.// انتهى //06:34ت م0006