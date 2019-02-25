طرابلس 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على القمة العربية الأوروبية التي شارك فيها فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمشاركة أكثر من 40 من قادة ورؤساء الدول العربية والأوروبية، مبينة دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب.وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع المبعوث التجاري لرئيسة وزراء المملكة المتحدة السير هنري بدلينحهام، معربًا عن تطلعات الحكومة البريطانية، إلى تطوير علاقات التعاون وتفعيل المعاهدات السابقة في كافة المجالات مع ليبيا.ونقلت الصحف تصريحات رئيس مؤسسة النفط الليبية المهندس مصطفى صنع الله، التي أوضح خلالها أسباب عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب البلاد.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على هامش القمة العربية الأوروبية بخصوص رفض تونس وليبيا والمغرب استقبال مراكز إيواء اللاجئين فوق أراضيها، موضحًا أن سياسة بلاده فيما يتعلق بالهجرة واضحة.وأخبرت صحف ليبيا عن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على هامش قمة شرم الشيخ، وتشديده على ضرورة مواصل الدعم الدولي لليبيا في عملية تثبيت الاستقرار.// انتهى //07:07ت م0009