إسلام آباد 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعوته للهند بالكف عن تصعيد التوتر العسكري على الحدود واللجوء إلى المحادثات للحل الخلافات العالقة بين البلدين.وأشارت إلى تصريحات رؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية الذين أكدوا جاهزية قواتهم للتصدي لأي هجوم عابر للحدود يهدد سيادة باكستان.وتناقلت دعوة الاتحاد الأوروبي لباكستان والهند إلى تهدئة التوتر الناجم عن هجوم كشمير الأخير، وحل الخلافات سلميًا عبر الحوار البناء.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل شخص وإصابة تسعة بجروح جراء انفجار وقع في إقليم بلوشستان، وإصابة ثلاثة جنود باكستانيين جراء انفجار استهدف آلية عسكرية في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.أفغانياً تناولت صحف باكستان إعلان بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في النزاع بأفغانستان بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة.وتابعت تطورات الوضع في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير إثر حملة أمنية مكثفة نفذتها القوات الهندية ضد القيادات الكشميرية تم خلالها احتجاز أكثر من 160 من قادة الانفصاليين خلال يومين.وتطرقت إلى تطورات الأزمة السياسية التي يشهدها السودان.// انتهى //07:22ت م0010