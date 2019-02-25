القاهرة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث التعاون العربي الأوروبي، ومناقشة قضايا مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقضية الفلسطينية.وأبرزت في الإطار ذاته، الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية، وطالب خلالها بضرورة الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، مشددًا على أهمية تظافر الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية واتخاذ موقف دولي موحد للتصدي للتدخلات الإيرانية.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد القمة العربية الأوروبية يعكس الحرص المتبادل لدى الطرفين العربي والأوروبي على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية للوصول إلى رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات المتصاعدة.وأشارت صحف الإثنين، إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه والمسؤولين العرب والأوروبيين المشاركين في القمة العربية الأوروبية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.// انتهى //10:04ت م0017