الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأدية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف أمس القسم نائبًا أول للرئيس السوداني.ونقلت الصحف عن الرئيس السوداني عمر البشير قوله إن بلاده تمر بمرحلة تاريخية جديدة متعهداً بدعم الدولة للولاة الجدد .وركزت صحف الصباح على تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.وأولت صحف الإثنين اهتمامًا بتصريح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، إن بلاده ترفض أن تكون منطقة عبور أو منصة لإيواء المهاجرين غير النظاميين.وأشارت صحف السودان إلى تسجيل العام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتلى معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها متمردو حركة طالبان، وعناصر داعش الإرهابية.// انتهى //10:40ت م0025