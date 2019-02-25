طوكيو 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات الصينية في أعقاب محادثات تجارية مثمرة مطلع الأسبوع.وارتفع نيكي 0.48 % إلى 21528.23 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 13 ديسمبر .وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 1620.87 نقطة.// انتهى //10:44ت م0026