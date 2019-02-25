عمان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأبرزت الصجف الأردنية الصادرة اليوم ، إفراج السُلطات الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائبه الدكتور ناجح بكيرات ، بعد اتصالات وجهود قامت بها الحكومة الأردنية.وتابعت تصريحات وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، بأن الأردن ستستمر في بذل أقصى الجهود للدفاع عن القدس ومقدساتها، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمُدانة.واهتمت بتأهل منتخب الأردن لكرة السلة إلى نهائيات كاس العالم لكرة السلة ، المقرر إقامتها الصيف المقبل في الصين.وسلطت الضوء على افتتاح أعمال أول قمة عربية - أوروبية تنعقد بمشاركة 50 دولة في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.// انتهى //10:51ت م0027