حفرالباطن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبلت عيادة العيون بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن خلال العام 2018م 15231 مراجعا، منهم 6301 مراجع لعيادة البصريات .وبينت صحة حفرالباطن أن عدد العمليات التي أجريت في نفس الفترة 564 عملية منها 223 عملية للماء الأبيض، و 130 عملية للحول، و 40 عملية صغرى و 15 عملية تسليك للقناة الدمعية للأطفال، إضافة إلى حقن العين بمادة لوسنتس لعدد 156 حالة .وأفادت أنه تم استقطاب المزيد من الكفاءات الطبية في تخصص طب وجراحة أمراض العيون, وتأمين التجهيزات اللازمة لتشغيل عيادات العيون في مستشفى الملك خالد والمستشفى المركزي، وعمل ربط إلكتروني لعلاج إعتلال شبكية العين بين مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض .// انتهى //10:51ت م0028