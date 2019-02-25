نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً بوحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب، بالتعاون مع عدد من عضوات هيئة التدريس ببرنامج الفيزياء أمس، حملةً توعوية بعنوان " استخدميها صح "، وذلك بمبنى كلية العلوم والآداب.وتهدف الحملة إلى تعزيز دور التقنيات الحديثة في خدمة التعليم وكيفية حماية المعلومات عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى التوعية بطرق وأساليب الاستخدام السليم الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي .// انتهى //10:53ت م0029