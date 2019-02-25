بيروت 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أمس، أنّ ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخّلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلّب موقفاً دولياً موحّداً لحمله على الإلتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي.وواكبت التحضيرات الجارية لجلسة مجلس الوزراء اللبناني المزمع عقدها لدى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من القمة العربية الأوروبية، للبتّ في الملفات التي تؤرّق البلاد.وأشارت صحف الإثنين إلى حملة الاعتقالات التي شنّتها قوّات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، وطالت عددا من الشبان الفلسطينيين، على مقربة من السياج الحدودي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .وتطرّقت إلى إعلان السلطات العراقية عن أنها تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 280 مقاتلا عراقيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.ولفتت الانتباه إلى تمكّن الجيش اليمني من تحرير مناطق جديدة بمحور كتاف بمحافظة صعدة، عقب معارك ضارية كبدت خلالها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد .وتناقلت صحف لبنان نبأ تأدية رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا أمس، اليمين الدستورية، في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها السودان .// انتهـى //10:58ت م0030