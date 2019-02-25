الباحة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 متشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة ممثلة بقسم التطوير السياحي بجناح خاص في معرض الكتاب الرابع بجامعة الباحة.وبين مدير الفرع أن المشاركة تأتي في إطار جهود الهيئة لإبراز المقومات السياحية والتراثية للمنطقة, وتعريف المواطن بالبعد الحضاري للمملكة وتطوير قطاع السياحة والتراث الوطني، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن الجناح يسعى إلى التعريف والتسويق للمقومات السياحية بالمنطقة .// انتهى //11:08ت م0033