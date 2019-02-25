رام الله 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – خلال افتتاح القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ،التي أكد فيها أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وفي القمة الأخيرة للدول العربية التي عقدت في جدة وسميت قمة القدس أعدنا التأكيد على مواقفنا الثابتة تجاه استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية".وسلطت الصحف الضوء على أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.وأوردت تحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات تصعيد ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، كما حذرت أيضاً من تداعيات التحريض المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، الذي تصاعد في ظل السباق الانتخابي في دولة الاحتلال.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز ولن تحل بإجراءات اقتصادية، وإن تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ومستدامة هي السبيل الاكثر لوضع المنطقة على سبيل الاستقرار والتعاون، ولكبح التطرف والعنف.ونشرت خبر استنكار المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، جريمة الاعتداء الظالم على رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، إذ تم اعتقاله ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات من منزليهما، أمس الأحد، ثم صدر قرار عدواني بإبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.ولفتت الصحف الانتباه إلى إدانة الحكومة الفلسطينية الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وطالت اليوم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الباحث والكاتب الدكتور ناجح بكيرات.// انتهى //11:20ت م0035