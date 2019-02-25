جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأكدت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الكامل لمبادرات وجهود جمهورية أذربيجان من أجل إنهاء احتلال أراضيها واستعادة سلامتها الإقليمية.وجدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والعشرين لمجزرة بلدة خوجالي بجمهورية أذربيجان، التأكيد أن حادث خوجالي كان نتيجة احتلال أرمينيا غير القانوني للأراضي الأذربيجانية.وأشار معاليه إلى البيان الختامي للقاهرة الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عدت الأعمالَ التي ارتكبت ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعملاً من أعمال الإبادة الجماعية.// انتهى //11:22ت م0036