تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، فعاليات مسابقة الرياضيات "خوارزمي تبوك 2019"، وذلك بثانوية أبي موسى الأشعري بتبوك.وأكد مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، أهمية تحسين مستوى الطلاب في التحصيل الدراسي، وبث روح التنافس الشريف بين الطلاب وإظهار مواهبهم وإثراء معلوماتهم ونشر ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الطلاب، وإعدادهم للمسابقات الدولية وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تنفيذ مبادرة تحسين مستويات الطلاب في مادة الرياضيات بهدف رفع مستويات ومهارات الطلاب مما يعزز البرامج التعليمية في الميدان التربوي، وحث الطلاب المشاركين في المسابقة على زيادة التحصيل والتنافس الشريف.// انتهى //11:26ت م0038