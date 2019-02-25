عام / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بنجران تباشر تقديم خدماتها بمحافظة ثار
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس
بدأت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة نجران، أمس, تقديم خدماتها للنساء في محافظة ثار لمدة خمسة أيام، في إطار مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.
وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
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