نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة نجران، أمس, تقديم خدماتها للنساء في محافظة ثار لمدة خمسة أيام، في إطار مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //11:27ت م0039