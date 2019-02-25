الجزائر 20 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، دعاهم فيها لتمكينه من الاستمرار في الحكم من أجل تدارك الاخفاقات الهامشية، مشيداً بالجيش الجزائري الذي أكد أنه يبقى في حاجة إلى شعب واع ويقظ لكي يكون سندا ثمينا ودرعا قويا للحفاظ على استقرار البلاد.وأخبرت عن وصول الرئيس بوتفليقة إلى جنيف السويسرية لإجراء فحوصات طبية دورية.واهتمت بالقمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت شعار "من أجل استقرارنا.. نستثمر"، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية، مشيرة إلى أنها تبحث التعاون العربي الأوروبي، وقضايا مكافحة الإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والأزمات في المنطقة العربية.وأنبأت صحف الإثنين تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أن قوات بلاده الموجودة في شمال مالي لا تعتزم الانسحاب بعد ست سنوات من مواجهة الإرهابيين في المنطقة، مؤكداً أن "المهمة في الساحل الأفريقي مازالت طويلة.// انتهى //12:10ت م0049