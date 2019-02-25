المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بمقره في المدينة المنورة غداً, بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، دورة بعنوان "مهارات المدرب الدعوي".وتأتي الدورة التي يلقيها الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، ضمن سلسلة أنشطة برامج وأنشطة التدريب والتطوير التي ينفذها الوقف لهذا العام.// انتهى //12:19ت م0050