تونس 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على بدء أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ المصرية أمس , مبرزة اللقاء الذي جمع الرئيسين التونسي الباجي قائد السبسي و المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال القمة , وتأكيد الجانبين على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مواجهة الإرهاب والعائدين من مناطق الصراع .ونقلت في السياق تأكيد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على أهمية هذه القمة التي تختتم اليوم , وعلى دور بلاده في تمتين علاقاتها مع الجانب الأوروبي وعرض سياساتها في مجال الهجرة , مع حرصها الدائم على حماية حدودها وعدم السماح بالهجرة غير الشرعية .كما اهتمت في شأن آخر بدعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة , في رسالة وجهها للشعب الجزائري ,إلى التحلي بالوعي حفاظا على استقرار البلاد والاستمرار في تطويرها , لافتة إلى أن هذا التصريح يعتبر أول رد للرئيس بوتفليقة بعد الحراك الشعبي الذي شهدته عدة محافظات جزائرية يطالبونه فيها بالعدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة .وأوردت اليوميات التونسية إعلان المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 40 ألف مهاجر في ليبيا منذ عام 2015 تمت إعادتهم الى بلدانهم طوعا , مشيرة إلى وجود أكثر من 90 في المائة من المهاجرين الغير القانونيين في ليبيا دون وثائق سفر.وضمن تقارير دولية متفرقة ركزت صحف تونس على مقتل ثلاث أشخاص في ايطاليا أمس بسبب الرياح العاتية التي ضربت ساحل البحر الادرياتيكي مؤخراً , وتصاعد التوتر بين باكستان والهند حول ولاية كاشمير المتنازع عليها .// انتهى //12:20ت م0051