بيروت 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019م واسأظهرت ميزانية مصرف لبنان المركزي انخفاضا في موجوداته الخارجية بمبلغ قدره 53.41 مليون دولار، خلال النصف الأوّل من فبراير 2019، لتبلغ 39.22 مليار دولار من 39.27 مليارا في نهاية الشهر الذي سبقه.وأفاد المصرف في خبر نُشر في بيروت اليوم أنّ ميزانية المصرف بيّنت حدوث تراجع في قيمة احتياطاته من الذهب ب 67.60 مليون دولار خلال النصف الأول من فبراير إلى 12.14 مليارا، وذلك نتيجة توقّف المسار التصاعدي لأسعار الذهب العالمية.وأشار إلى أنّه على صعيد سنوي، انكمشت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان المركزي بنسبة 9.14% (3.95 مليارات دولار) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف فبراير 2018، والبالغ حينها 43.17 مليارا.وأوضح أنّ قيمة احتياطات الذهب لدى المصرف تقلّصت بنسبة 2.61% (325.09 مليون دولار) عند مقارنتها بالمستوى المسجّل في منتصف فبراير 2018، والبالغ حينها 12.46 مليارا تشكل الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب سوية حوالى 60.32% من الدين العام الاجمالي و67.82% من صافي الدين العام، وهي تغطي 118 شهراً من خدمة الدين.// انتهى //12:48ت م0055