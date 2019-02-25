بيروت 20 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق في 25 فبراير 2019م واسسمع سكان منطقة العرقوب المحرّرة جنوب لبنان، والمحاذية لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، صباح اليوم، أصوات انفجارات متفاوتة الصدى مصدرها عمق المزارع اللبنانية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.وأوضحت تقارير أمنية لبنانية أنّ تلك الإنفجارات قد تكون ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المزارع المذكورة .// انتهى //12:49ت م0056