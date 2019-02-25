سكاكا 20 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث عن الطفل الذي كان مفقوداً أثناء التنزه مع ذويه .وأثنى سموه على الشاب الزيدان وتصرفه النبيل الذي يدل على حسن التربية والتوجيه، ويعتبر ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل .من جهته قدّم الزيدان شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على تكريمة وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير .// انتهى //12:50ت م0057