سكاكا 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ضرورة متابعة المشاريع الميدانية وبحث معوقات المتعثر منها والرفع لسموه بالحلول العاجلة وما يستجد من أعمال، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس لجنة متابعة المشاريع الميدانية وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد وأعضاء اللجنة من مديري وممثلي الجهات الحكومية.واطلع سموه على أعمال اللجنة والجهود التي قامت بها في إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة، مستمعاً لعرض عن أعداد هذه المشاريع والأسباب التي أدت لتأخرها، ونسب الإنجاز فيها، كما استمع سمو الأمير فيصل بن نواف لمداخلات ومقترحات الأعضاء.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدور الذي تقوم به اللجنة، موجهاً بالاستمرار ومضاعفة الجهود لدفع سير العمل في تلك المشاريع وفق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لجميع المشاريع التنموية.من جانبه أعرب رئيس اللجنة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تلقاه مشاريع المنطقة واللجان من دعم ومؤازرة.// انتهى //12:59ت م0059