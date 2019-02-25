عام / قرية جدة العالمية تنطلق فعالياتها في الــ 23 من الشهر الجاري
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس
تطلق الهيئة العامة للترفيه الخميس المقبل فعاليات قرية جدة العالمية بنسختها الأولى ، وذلك بمتنزه عطا الله بمحافظة جدة .
وتشارك في هذه الفعاليات عدد من الدول الخليجية والأسيوية والعربية والأفريقية والأوربية ، تم توزيعها على قاعات يفصل بينها مجسمات من تراث كل دولة ، حيث تقدم هذه الدول من خلال القرية العالمية عروضا متنوعة من منتجات صناعية وتجارية وحرفية وأزياء .
كما تتضمن القرية مسرح للعروض الفولكلورية لكل دولة وعروض أزياء ، وقسم لألعاب الأطفال تم تصميمها بشكل يضمن الأمن والسلامة ، وقاعات ثقافية تحتوي على لوحات فنية وأشغال يديوية من تراث الدول المشاركة .
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