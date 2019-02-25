جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستطلق الهيئة العامة للترفيه الخميس المقبل فعاليات قرية جدة العالمية بنسختها الأولى ، وذلك بمتنزه عطا الله بمحافظة جدة .وتشارك في هذه الفعاليات عدد من الدول الخليجية والأسيوية والعربية والأفريقية والأوربية ، تم توزيعها على قاعات يفصل بينها مجسمات من تراث كل دولة ، حيث تقدم هذه الدول من خلال القرية العالمية عروضا متنوعة من منتجات صناعية وتجارية وحرفية وأزياء .كما تتضمن القرية مسرح للعروض الفولكلورية لكل دولة وعروض أزياء ، وقسم لألعاب الأطفال تم تصميمها بشكل يضمن الأمن والسلامة ، وقاعات ثقافية تحتوي على لوحات فنية وأشغال يديوية من تراث الدول المشاركة .// انتهى //13:04ت م0060