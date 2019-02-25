المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس‏‫تفقد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل المراكز الأمنية بمحافظات ينبع والعلا وخيبر وبدر والمهد والحناكية.واطلع اللواء العصيل خلال الجولة على مهام مراكز الشرط والمخافر التابعه لها، مؤكداُ أن الزيارة تهدف للاطلاع على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء للأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة، انطلاقاً من توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.// انتهى //13:08ت م0062