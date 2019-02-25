جيزان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واسزار مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، ابتدائية ومتوسطة صهيب الرومي بخضيرة عياش التابعة لمكتب تعليم محافظة أبوعريش، وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي، ودشن مركز "عبدالله حكمي" للتراث وقاعة مصادر التعليم.وجال الدكتور الأحوس ، يرافقه مدير تعليم أبوعريش الدكتور حسن الخضي، في مرافق المدرسة، واطلعا على محتويات معرض التراث الذي يضم أركاناَ متعددة تشمل العديد من الأدوات التراثية وصور للمواقع الأثرية والسياحية بمنطقة جازان .واطلع الزوار على ما تضمه قاعة المصادر من تجهيزات تتضمن معرضاً للصور، ومكتبة، وصالات للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني، وركناً للخط العربي، وركناً مصغراً للتراث، وتضم القاعة 24 جهاز حاسب آلي تم تجهيزها بشراكة مجتمعية بين المدرسة والجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية (ارتقاء) بالخبر.وأشاد الأحوس، بما شاهده من مستويات الطلاب وأداء للمعلمين داخل الصفوف، حاثاً على التوسع في عقد الشراكات المجتمعية بما يخدم الطلاب والطالبات علمياً وينمي مواهبهم .// انتهى //13:11ت م0063