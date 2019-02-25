عرعر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة سعود بن عبدالعزيز التومان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة.وهنأ سموه مدير إدارة المجاهدين بمناسبة تعيينه في منصبه, متمنياً له التوفيق والسداد.واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, على أعمال فرع الإدارة بمنطقة الحدود الشمالية , مشيداً بما يقوم فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.من جهته عبر التومان, عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية , مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.// انتهى //14:31ت م0101