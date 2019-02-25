عرعر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, إلكترونيًا , المعرض المصاحب للحملة التي أطلقتها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة بعنوان "أمنكم وسلامتكم هدفنا".واطلع سموه خلال استقباله قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة العقيد فيصل بن عوض المطيري وعدد من القيادات الأمنية ، على محتويات وبرامج المعرض المصاحب للحملة, متمنيًا أن تحقق الحملة أهدافها بالحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، وللحد من الحوادث التي يترتب عليها خسائر مادية وبشرية.وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود الأمنية والأعمال الإنسانية التي يقدمها رجال أمن الطرق بالمنطقة ومحافظاتها.من جهته أعرب العقيد المطيري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلًا الله تعالى أن يمدّه وزملاءه بعونه وتوفيقه .// انتهى //14:32ت م0104