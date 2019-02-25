بريدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي على أن يتم استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة اعتبارًا من اليوم ولمدة 10 أيام.وأشارت الجامعة إلى الوظائف التي تحتاجها في المجال الطبي وهي : "طبيب استشاري عناية مركزة - طب التخدير، و طبيب نائب أول / نائب عناية مركزة - طب التخدير"، بالإضافة إلى الوظائف الصحية :"صيدلي، وأخصائي غير طبيب تمريض، و أخصائي غير طبيب علاج تنفسي، وأخصائي غير طبيب أشعة - تصوير طبي، وأخصائي غير طبيب مختبرات طبية، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية ، كما أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية والهندسية : "أخصائي مركز بيانات، ومهندس شبكات واتصالات".ويشترط لشغل جميع الوظائف المعلن عنها، أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يجتاز امتحان اللغة الإنجليزية حسب شروط الوظيفة المتقدم لها، كما يجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات ذات علاقة، وأن يكون لائقًا طبيًا مع إرفاق تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال وبطاقة تسجيل مهنية سارية المفعول للممارسين الصحيين.// انتهى //14:33ت م0105