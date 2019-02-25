الطائف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اليوم, ملتقى القيادة المدرسية الثاني, بحضور عدد من مديري الإدارات، والمكاتب، والمشرفين التربويين, ونحو 300 قائد مدرسة, وذلك بالطائف.وأكد المدير العام للتعليم بالمحافظة أهمية دور قيادات المدارس في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، وأولياء أمورهم والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس، والبيئة التعليمية، والتحصيل الدراسي للطلاب والحرص على تجهيزاتها، والإسهام في تحسين بيئتها، بتعاون المجتمع المدرسي ككل.ودعا قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبُل الارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها, والرفع من مستوى تحصيل الطلاب, لافتًا الانتباه إلى أن سر نجاح القائد هو سر تعامله مع من حوله ومحور العلاقات الإنسانية.وأعرب عن أمله من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد في خطة قائد المدرسة لحفز العاملين نحو الأفضل، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولإدارة الإشراف التربوي للبنين ولقسم القيادة المدرسية ولمكاتب التعليم والشؤون المدرسية والخدمات المساندة على جهودهم المبذولة للرقي بالعملية التعليمية.عقب ذلك كرّم اللهيبي الرعاة والداعمين والمشاركين والمنظمين لهذا الملتقى, ثم تداولت محاور الملتقى في أربع جلسات في يومه الأول شملت "القيادة بالقيم ، والقيادة الإبداعية، والقيادة المدرسية في ضوء التجارب العالمية، والتحصيل الدراسي مسؤوليتنا.يذكر أن ملتقى القيادة المدرسية الثاني يستمر لمدة يومين ويهدف إلى التحسين والتطوير المستمر للممارسات القيادية, وإبراز وتشجيع المبادرات المميزة لقادة المدارس في الميدان التعليمي, والتعريف بدور قائد المدرسة في نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية, وتعزيز دور قادة المدارس في رفع المستوى التحصيلي للطلاب, واستعراض التجارب العالمية في القيادة المدرسية لمبتعثي خبرات, ونشر ثقافة الشراكة المجتمعية وأهميتها في الميدان التعليمي.// انتهى //14:33ت م0106