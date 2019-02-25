بيروت 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن اعتقال قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية خلال الساعات الماضية 30 لاجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق.وأشارت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرًا لها في بيان اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تقوم بعمليات ابتزاز لأهالي المعتقلين الفلسطينيين للحصول على الأموال، مقابل صور أو معلومات عن مصيرهم.وأكدت المجموعة أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا خلال اعتقالهم لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، مؤكدة أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون نظام الأسد جرائم ضد الإنسانية.// انتهى //14:33ت م0107