الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 الموافق 25 فبراير 2019 واس.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المكلفة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي انطلقت اليوم فعاليات "يوم المهنة ومعرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب تحت عنوان (المستقبل الوظيفي .. الطموح والخيارات في ظل المتغيرات)، الذي نظمه مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة.

ويهدف يوم المهنة السنوي لإتاحة الفرصة للجهات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعريف بنشاطاتها ومجالات عملها وطرح ما لديها من فرص وظيفية وتدريبية ومزايا لخريجات وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهن، والتعريف بمتطلبات التوظيف والخيارات المهنية المتاحة في سوق العمل.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن الجامعة وأقسامها وبرامجها والتعريف بيوم المهنة ورسالته وأهدافه.

بعدها ألقت مديرة الجامعة المكلفة الدكتورة هدى الوهيبي كلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدة على اهتمام رؤية المملكة 2030 في صناعة رأس المال البشري والاستثمار فيه عبر العديد من البرامج والمبادرات الاقتصادية الطموحة التي تسعى لخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، مرجعة السبب بأن الجامعة عملت على بناء منظومة متكاملة من البرامج وتخصيص يوم المهنة لتهيئة وتخريج كوادر وطنية متميزة ومنافسة إلى جانب تبنيها العديد من المبادرات الهادفة لتمكينهن من خوض غمار سوق العمل.

وأوضحت الوهيبي أن من أبرز المبادرات في الجامعة هي إنشاء مركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي والذي يعمل لبناء شراكات رصينة مع المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص ومع مؤسسات المجتمع بهدف إيجاد أفضل الخيارات لتنمية كفاءات طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لضمان حصولهن على أفضل الفرص الوظيفية التي تحقق طموحاتهن المهنية وتتوافق مع ميولهن.

وأشارت الوهيبي إلى أن الجامعة نفذت برنامج تدريبي خلال العام الدراسي الحالي بإعداد 30 مرشدة مهنية لتقديم الخدمات في مختلف الكليات لرسم مستقبل أفضل للخريجات إلى جانب العديد من الفعاليات والبرامج الموجهة، وهي خطوة تؤسس لعلاقة مستمرة بين الجامعة وخريجاتها، داعية المولى للجميع بالتوفيق.

وعبرت َفي ختام كلمتها عن شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده قائد التغيير والتحديث - حفظهما الله - لدعمهما للمرأة بشكل خاص والعمل على تمكينها بأعلى المناصب، مشيدةً بالثقة الملكية في تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان لتكون سفيرة لخادم الحرمين الشريفين بواشنطن تأكيدًا لذلك التمكين للمرأة السعودية لتكون شريكة في صناعة القرار على كافة المستويات.

تلاها كلمة الشريك الاستراتيجي قدمتها مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات السعودية STC الدكتورة موضي الجامع أوضحت فيها أن الشركة تولي أهمية كبرى في تحقيق التميز من خلال توفير بيئة العمل المناسبة للموظفات إسهاما في تحقيق رؤية المملكة ولها خطط استراتيجية في تمكين المرأة، حيث عملت على توظيف أكثر من 400 موظفة خلال السنوات الماضية واستطاعت خلال 2018 من استهداف 240 موظفة بمنحهن فرصة المشاركة في عدد من البرامج الخاصة بالتطوير الوظيفي حيث حصلت بعدها الشركة على جائزة المجتمع العربي لإدارة الموارد البشرية في الخليج.

ثم ألقيت كلمة الخريجات وجهن فيها الشكر والتقدير للجامعة على إتاحة الفرصة لهن من خلال يوم المهنة للتعرف على مؤسسات المجتمع وكل ما يدعم الخريجة لمسارها الدراسي والوظيفي وتحقيق حلم كل فتاة في الاستفادة من التجارب السابقة والمستقبلية.

إثرها شهدت الفعالية توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وشركة الاتصالات السعودية مدتها 3 سنوات حيث مثّل من جانب الجامعة وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة الفائز ومن جانب الشركة مدير عام خدمات الموارد البشرية المهندس وليد محمد علي، وهدفت إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهتين من خلال المساهمة في الارتقاء بمخرجات التعليم في المملكة والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل.

كما نصّت الاتفاقية على توفير فرص العمل للمتميزات من خريجات الجامعة وتوفير فرص التدريب الوظيفي للطالبات ومشاركة الشركة في الفعاليات والمؤتمرات بالجامعة ودعم مشاريع مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات.

بعد ذلك قامت مديرة الجامعة بتكريم الرعاة المشاركين في الفعالية، ثم توجه الجميع إلى زيارة المعرض المصاحب والتجول بين أركانه والاستماع إلى الشرح من المشاركين.

ثم واصل البرنامج فعالياته حيث انطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان(التوجهات والمتغيرات في سوق العمل السعودي) أدارها أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يوسف النملة بمشاركة كل من: نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة الدكتور خالد الراجحي، وعضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتورة أمل فطاني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمتخصص في الحوكمة والمالية العامة الدكتور بسام البسام، ومديرة برامج التوطين النسائي بوكالة التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نوره الرديني، ورئيس مجلس إدارة صندوق رواج التعليمي عثمان القصبي.

فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية (مقومات المنافسة المهنية وتحقيق الطموحات -التخصصات الصحية نموذجاً) أدارتها أستاذ طب الأطفال والأمراض المعدية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتورة حنان بلخي، بمشاركة كل من: بروفيسور واستشاري جراحة القولون والمستقيم رئيسة لجنة تحكيم أبحاث السرطان للوكالة الدولية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمر الحمود، واستشاري الجلدية والجراحة التجميلية الدكتور رياض البقمي، واستشاري اكتشاف الأدوية وعلم السموم الجزيئي الدكتورة سارة الرشود، والأمين العام للجمعية الخيرية لمتلازمة داون-دسكا سوزان الغانم.

كما تضمن برنامج الفعالية إتاحة الفرصة للخريجات والطالبات المتوقع تخرجهن لحضور جلسات الإرشاد المهني تقدمها نخبة من المرشدات المهنيات من داخل الجامعة وخارجها، ويتناولون فيها أبرز القضايا في مختلف القطاعات الوظيفية ومتغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل والتحديات التي تواجه طالبي العمل وسبل التغلب عليها لتحقيق التميز المهني، وذلك تحقيقاً لأحد غايات الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في تزويد الطالبات بالمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهن في الحياة والعمل عن طريق توفير بيئة تعليمية مبتكرة، وتقديم المشورة والتوجيه الوظيفي.

// انتهى //

14:38ت م

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