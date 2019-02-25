بيروت 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدعت مؤسسة القدس الدولية في بيروت، بتحرك دولي وعربي عاجل لوقف الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.وقال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود في بيان اليوم، إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات وحراس الأقصى والشخصيات المقدسية، هي محاولة إسرائيلية للتحايل الرخيص والمبتذل على وعي أهل القدس وفلسطين.ورأى حمود أن هبة باب الرحمة المستمرة تشكل فرصة أمام المقدسيين لكسر سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى التي استخدمها الاحتلال وسيلة انتقامية ضد موظفي الأوقاف من أعلى الهرم الإداري فيها حتى الحراس، وضد رموز فلسطينية دينية واجتماعية وشبابية ونسائية.وأعربت المؤسسة عن استنكارها ورفضها المطلق لتنفيذ قرارات الإبعاد، داعية إلى الاعتصام المفتوح في مصلى باب الرحمة والالتفاف الشعبي حول من تطاله قرارات الإبعاد.// انتهى //14:38ت م0110