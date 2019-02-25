المدينة المنورة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستحتفل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد غدٍ، بتخريج عدد من طلاب الجامعة للعام 1439 - 1440هـ من مختلف المراحل الأكاديمية "البكالوريوس، والدبلوم العالي والماجستير، والدكتوراه", بحضور عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة، بواقع 2150 طالبًا في مرحلة البكالوريوس و150 طالبًا في مرحلة الدبلوم و 417 طالبًا في مرحلة الماجستير و 222 طالبًا في مرحلة الدكتوراه, مشيرًا إلى أنه سيُفتتح بالجامعة مهرجان الثقافات والشعوب في دورته الثامنة والمقام من 22 جمادى الآخرة وحتى 2 رجب المقبل.وأبان المرزوقي أن مهرجان الثقافات والشعوب الثامن يشارك فيه أكثر من ٥٠٠ طالب من أبناء الجامعة يمثلون 90 دولة، حيث يبرز المشاركون ملامح من ثقافات بلدانهم ومناسباتهم الاجتماعية والعادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء المختلفة، علاوة على مشاركة الأسر المنتجة، كما يُعد هذا المهرجان أحد أهم برامج الجامعة الإسلامية في إطار المسؤولية الاجتماعية لخدمة أهالي المدينة المنورة وزوارها، لتقضي الأسر فيه أوقاتًا ممتعة ومفيدة.// انتهى //14:39ت م0111