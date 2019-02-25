حائل 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق25 فبراير 2019 م واسنظمت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم, لقاء التحول الرقمي 2020 "مهارات القرن 21" في قطاع التعليم بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني ووكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني وذلك على مسرح النادي الأدبي بحائل.وأوضح الدكتور يوسف الثويني أن الإدارة بصدد افتتاح 35 مدرسة للبنين والبنات كمدارس رقمية مشيراً إلى أن التحول الرقمي ليس ترف بل هو فرض إلزامي وهاجس جميع المؤسسات.بعد ذلك استعرض المعلم محمد العمر تجربته الرقمية عبر بوابة المستقبل ثم قدم في اللقاء ورقتي عمل من مدير التعلم الإلكتروني في كلية سيتي وستمنستر عصام بابوخان والمساعد في قسم تقنيات التعليم بجامعة الملك سعود الدكتور سلطان المطيري.// انتهى //14:39ت م0112