بريدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم , موقع إنشاء مركز معلومات وادي الرُمة بمنطقة القصيم , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ، ورئيس وأعضاء فريق تأهيل وتطوير وادي الرُمة ووكلاء أمانة المنطقة.واطلع سموه على موقع المركز , مستمعًا لشرح مفصل من قبل أمين المنطقة عن تفاصيل ومخططات إقامة عدد من المنتزهات على الدائري الشرقي والمطلة على وادي الرمة.بعد ذلك استمع سموه من رئيس فريق تأهيل وتطوير الوادي الدكتور صالح العامر الذي أكد أن فريق التأهيل واصل عمله لحصر وإزالة التعديات في جميع مدن ومحافظات المنطقة التي يمر من خلالها الوادي من عقلة الصقور وحتى نفود الثويرات لإعادة الوادي إلى مجراه الطبيعي وإنشاء عدد من المنتزهات الطبيعية من خلال مشروع تأهيلي وتطويري له , مشيرًا إلى أنه جرى إزالة عدد من المستودعات والمزارع والعقوم الترابية , وأنه يوجد في مدينة بريدة فقط 30 تعدياً على الوادي.عقب ذلك قدم مدير إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة المهندس يوسف الحربي شرحًا مفصلًا لسمو أمير المنطقة عن مشروع "عين الصقر" الذي قدم من خلاله تصويرًا جوياً لمجرى وادي الرمة خلال جريانه أثناء السيول في المنطقة التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 73 ألف كيلو متر , مُطلعًا سموه على عدد من المواقع من خلال "عين الصقر" والتي يفيض منها الوادي وطرق إصلاحها وإعادة تأهيلها إلى وضعها الطبيعي وقت جريان السيول.وأوضح سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة أن وادي الرمة هو أكبر واد يمر بالمملكة من غربها إلى شرقها وأن الاهتمام بالوادي هو واجب وطني تجاه الحفاظ على الطبيعة ومجاري الأودية وتعزيزها وتطويرها , مشيرًا إلى بعض القصور في الاهتمام بالوادي وإحداثياته وحماية حدوده من التعديات التي انعكس من خلالها تشكيل فريق لدراسة تطوير وتأهيل الوادي ، التي خلصت إلى تشكيل اللجنة المركزية للتعديات على وادي الرمة والتي أنجزت - ولله الحمد - العديد من الإنجازات المباركة.وأكد سموه أن انشاء مركز معلومات وادي الرمة يهدف إلى التركيز على تطوير وتأهيل الوادي والحفاظ على إحداثياته ومجراه بما يخدم محافظات المنطقة كافة ، وكونه معلمًا من المعالم الجغرافية للمملكة والمنطقة , مقدمًا شكره وتقديره لجهود أمانة المنطقة والتي بذلتها عبر تهيئة المكان لإنشاء الحدائق وتحويله إلى أن يكون معلمًا يخدم جميع الزائرين.ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي يبذلها وكيل إمارة منطقة القصيم في متابعة الفريق ومراقبة التعديات ومن خلال الأقمار الصناعية عبر مشروع "عين الصقر" , متطلعًا لرؤية العديد من الإنجازات لخدمة المنطقة وأهلها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى //14:41ت م0114