الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم, أعمال ندوة "دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإدارات الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات، ووحدات المراجعة الداخلية في عدد من الجهات المختصة.وافتتح الندوة معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، منوّهاً برعاية واهتمام خادم الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بنِ عبد العزيز آل سعود -حفظهُ اللهُ- بتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحةِ الفساد، وأشار إلى تأكيده ــ حفظه الله ــ في كلمته عند إعلان ميزانية الخير والنماء لهذه العام المالي 1440/1441هـ، على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام"، وتوجيهه -حفظه الله- الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات.وبين أبا الخيل أن تنظيم هذه الندوة جاء انطلاقاً من حرص نزاهة على توثيق الصلة بينها وبين شركائها جميعاً، وتهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على برنامج الرقابة الإلكترونية الذي يأتي ضمن التوجهات الإستراتيجية للهيئة الموافق عليها من المقام الكريم حفظه الله، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة متكاملة للرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للحد من أخطار الفساد.وبعد الافتتاح قدمت المتحدثة الرئيسة للندوة، الدكتورة اليزابيث ديفيد باريت رئيسة مركز دراسات الفساد بجامعة ساسكس البريطانية، ورقة عمل، وأدار الحوار معها، وكيل عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود، الدكتور عمر بن إبراهيم الصالح.وانطلقت الجلسة الأولى بعنوان "آليات ومتطلبات تطبيق الرقابة الإلكترونية"، وأدارها مدير إدارة تطوير الأعمال ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، عبدالله بن عبدالعزيزاللحيدان، وشارك فيها المراقب المالي بوزارة المالية ماجد بن إبراهيم الشبانات، وممثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خالد بن عبدالإله بن سعيد، والمراقب المالي بديوان المراقبة العامة، بندر بن إبراهيم المبرك، ومدير عام تطوير الأنظمة والسياسات بنزاهة، بندر بن سعد الهزاني.وأدار الجلسة الثانية، التي ناقشت "البرامج والمشاريع الوطنية"، مدير إدارة تطوير الأعمال ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، عبدالله بن عبدالعزيز اللحيدان، وشارك فيها مدير إدارة دعم الأعمال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد بن عوض البلوي، ونائب الرئيس المساند بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فاروق بن عبدالله الخزيم، ومدير إدارة الالتزام بالمؤسسة العامة للتقاعد، عبدالرحمن بن عبدالله الماجد.يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة لتنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وانسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، التي أكدت على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعزيز حوكمة الخدمات الإلكترونية.// انتهى //14:42ت م0115