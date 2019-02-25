عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، القائد العام للقوات المسلحة الصومالية اللواء الركن طاهر آدم علمي، الذي يزور الأردن حاليًا.وبُحث خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //16:18ت م0163