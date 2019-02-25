الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

هنأ معالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط, صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز, بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.

وقال: "إن تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع سيسهم بالارتقاء بمستوى الوزارة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، مشيراً إلى أن سموه خير من تناط به هذه المهمة في مرحلة تطوير وإعادة بناء هذه القوات التي دائماً تحظى بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه.

وأكد أن المكرمة الملكية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة هي لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها الأمن والرخاء.

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16:18ت م

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