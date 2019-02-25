مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسجهزت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ممثلةً في قسم العلاج الإشعاعي للأورام جهاز معجل خطي جديد من نوع TrueBeam لخدمة مرضى الأورام, وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتقديم خدمات طبية ذات جودة ومعايير عالمية للمستفيدين من خدماتها للمرضى.وأوضح رئيس قسم العلاج الإشعاعي للأورام الاستشاري الدكتور ناصر الذيباني أن هذا الجهاز يُعد من أحدث الأجهزة الأمريكية المخصصة لعلاج الأورام بالأشعة لما يتميز به من إمكانات علاجية ودقة مميزة تحسن النتائج وتقلل من نسبة الأعراض الجانبية, لافتًا الانتباه إلى إضافة تقنيات حديثة لقسم العلاج الإشعاعي منها تقنية العلاج الإشعاعي بالضبط التنفسي التلقائي أثناء الشهيق العميق (DIBH Respiratory Gating) وتستخدم هذه التقنية للعلاج الإشعاعي لسرطان الثدي الإيسر لإزاحته (وهو المستهدف بالأشعة) عن القلب المجاور لحمايته من الأشعة بحيث يتتبع الهدف بشكل تلقائي وإطلاق الأشعة العلاجية عندما يكون الثدي الأيسر بعيدًا عن القلب أثناء الشهيق العميق ويوقف العلاج بشكل تلقائي عند اقتراب القلب من الهدف أثناء الزفير حيث تتيح هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة لفريق العلاج الإشعاعي إمكانية تحديد وتتبع الورم لاستهدافه بشكل دقيق وفي نفس الوقت تسمح بحماية الأعضاء السليمة المحيطة بالورم.وأفاد أنه قد أُضيفت تقنية العلاج الإشعاعي باستخدام المحاكاة رباعية الأبعاد التي تستخدم لعلاج أورام الرئة والكبد والجهاز الهضمي العلوي وتتيح هذه التقنية التحديد الدقيق لموقع الورم وجميع تحركاته المتغيرة التي تحدث بسبب التنفس وحركة الرئة والحجاب الحاجز وحركه القلب.من جهتها أفادت مديرة مركز الأورام الدكتورة أمل العبدالوهاب أن المدينة الطبية تمتلك من الإمكانات والكفاءات والموارد البشرية المؤهلة طبيًا وفنيًا للعمل على أحدث التقنيات الحديثة عبر تدريبهم واكتساب الخبرات مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية وذلك نظير الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي ممثلة في وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية متطورة وذات جودة نوعية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.// انتهى //16:19ت م0166