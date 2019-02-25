القريات 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساختتم البرنامج التدريبي " مرحلة التوسع " للعاملين في أندية الحي " بتعليم القريات " وذلك في نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز ، بحضور مدير التعليم المشرف العام على أندية الحي بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ، وممثل أندية الحي محمد بن يوسف الهذلول .وأكد الدكتور الثبيتي، في كلمة له مع المتدربين، أهمية أندية الحي وأهدافها وأثرها على المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج جاذبة وحيوية، مستمعاً لمداخلات ومشاركات المتدربين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد .من جانبه أوضح ممثل أندية الحي بتعليم القريات محمد الهذلول أن حضور مدير تعليم القريات لهذا البرنامج يأتي في إطار دعمه الكبير وإشرافه المباشر على مناشط وبرامج الأندية جميعا، واهتمامه بالأثر الذي تقدمه الأندية وتحقق في المجتمع، مقدما شكره للدكتور الثبيتي ولكل من يسهم في إنجاح فعاليات وبرامج الأندية، متمنيا التوفيق لمن انضموا للأندية حديثا .// انتهى //16:19ت م0168