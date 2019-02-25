القطيف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان "آلية احتساب السعرات الـحرارية لقطاع الأغذية"، وذلك بفرع الغرفة بمحافظة القطيف.وتستعرض الورشة أهمية عرض السعرات الحرارية للمتعاملين مع قطاع الأغذية كالمطاعم والمقاهي بطريقة واضحة، حيث تعرض بأصناف الطعام في قائمة الأطعمة والمشروبات التي تقدم للعميل، وتوضع في جميع القوائم بشكل دائم مهما كانت آلية العرض.كما تناقش احتساب السعرات من خلال عرض محتويات طبق الطعام الواحد، مع ضرورة توضيحها لكل طبق اذا عرض الطعام على شكل وحدات فردية مقسمة مع مراعاة الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام، كالحلويات والأغذية.// انتهى //16:20ت م0172