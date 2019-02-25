الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسنظمت وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالتعاون مع شركة تطوير القابضة, وشركة روّاد المعرفة اليوم, فعاليات اللقاء التعريفي ببرنامج الجودة في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي، بحضور مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التعليم محمد العتيبي، ومشرف عام الجودة في وكالة التعليم الأهلي بالوزارة الدكتور ماجد السعيد، ومدير مكتب التعليم الأهلي بالشرقية عوض المالكي، وبمشاركة ملاك المدارس الأهلية والأجنبية وقادتها وقائداتها بالمنطقة الشرقية, ومحافظتي الأحساء, وحفر الباطن، وذلك بقاعة الأندلس بالدمام.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن التعليم الأهلي والأجنبي يُعد رديفًا للتعليم الحكومي، من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتميزة في الميدان التعليمي, خصوصًا أن كليهما يلقيان دعمًا غير محدود من قبل الحكومة الرشيدة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعًا مسؤولية أكبر للنهوض بجودة قطاع التعليم في مملكتنا الحبيبة والاستثمار الأمثل في أبنائنا الطلاب والطالبات لكونهم حجر الزاوية في التنمية المستدامة، خصوصًا وأننا نشهد اليوم تحديًا حقيقيًا مع مرحلة جديدة تتطلب الجودة في التعليم لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.من جهته أوضح مدير عام التعليم الأهلي بالوزارة محمد العتيبي خلال اللقاء أن برنامج الجودة في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تتبناها وكالة الوزارة للتعليم الأهلي, وذلك ضمن خارطة التطوير التي ترسم الوكالة ملامحها، مؤكدًا بأنهم يعولون كثيرًا لإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم الأهلي من خلال تطبيق البرنامج العام الدراسي القادم, بالشراكة المجتمعية مع ملاك المدارس الأهلية.من جانبه استعرض مشرف عام الجودة بوكالة التعليم الأهلي بالوزارة الدكتور ماجد السعيد خلال البرنامج, حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها التعريف بنظام الجودة في التعليم الأهلي الذي سيوفر من خلاله قاعدة بيانات، وكذلك تصنيف المدارس الأهلية، إضافة لتوفير خطط للتحسين المستمر، واتخاذ القرار.وتناول الدكتور السعيد أبرز منافع المشروع للتعليم الأهلي في المملكة الذي سيسهم في امتلاك وكالة التعليم الأهلي لمنظومة متكاملة لتقييم أداء المدارس الأهلية في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة، إضافة لتحفيز المدارس على تجويد آدائها من خلال تمليكها أدوات الجودة وممارستها، وصولًا للتمكين من معايرة أداء مدارس التعليم الأهلي باستخدام النظام وتطوير المقياس الوطني لأداء التعليم الأهلي في المملكة.عقب ذلك قام مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عوض المالكي بفتح باب النقاش مع ملاك التعليم الأهلي والأجنبي وقادتها وقائداتها والرد على استفساراتهم, ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المرسومة.// انتهى //16:20ت م0173