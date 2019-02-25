شرم الشيخ 20 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واسالتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، مستشارة ألمانيا الاتحادية آنجيلا ميركل.وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.كما حضر من الجانب الالماني المتحدث باسم الحكومة ستيفن زايبرت، ومستشار السياسة الأوروبية ايفا كورسيبيوس، ومستشار السياسة الخارجية جان هيكير، والمستشار الاقتصادي لارس هيندرك، ومدير القسم السياسي راينر رودولف.// انتهى //16:23ت م0174