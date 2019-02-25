الرياض20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز استقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة في الرياض اليوم , وتخلله أيضاً استقالتين لعضوي مجلس الإدارة تركي الحقيل، ويزيد التويجري لارتباطاتهما العملية.وسيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، وذلك استناداً لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.من جهته أعرب الفواز عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على الثقة والدعم اللذين وجدهما من سموه، مثمناً تعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية, متمنياً التوفيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً بأن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارية ناجحة قادرة على إكمال المسيرة بما يحقق طموحات محبي الكرة السعودية.// انتهى //17:07ت م0206